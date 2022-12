Villers-la-Ville : 5N Plus précise qu’elle appuiera le repreneur

Les représentants des travailleurs, soulagés après des mois d’incertitude, l’avaient déjà annoncé il y a quelques jours après une communication interne de la direction: alors que le site de 5N Plus à Tilly était menacé d’une fermeture complète, la procédure Renault sur le licenciement collectif a été interrompue et finalement, le groupe chinois Vital Materials a acquis le site. Le groupe canadien 5N Plus, propriétaire depuis...