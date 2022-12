Cinq Brabançons condamnés pour des traitements dégradants, en bande, sur plusieurs victimes

Un jeune homme a notamment été détenu durant plusieurs heures, forcé à signer un faux contrat de vente de sa voiture. Ligoté, frappé, il a été menacé d'être emmené dans un bois et a été contraint de nettoyer des excréments de chien dans le logement où il a été séquestré. Le véhicule que s'était approprié Jonathan L. a été accidenté le lendemain.

Dix jours plus tard, la bande a contraint une autre victime à fixer un rendez-vous, sur un parking de Louvain-la-Neuve, à un jeune homme qui devait quelques dizaines d'euros à l'un des membres du groupe. La victime venue au rendez-vous est tombée dans un guet-apens, emmenée de force dans un bois, frappée, menacée, et obligée de se déshabiller. Les deux jeunes ont ensuite été séquestrés dans la cave d'une maison de Chaumont-Gistoux, ligotés et frappés de nouveau. La scène a duré plusieurs heures, les victimes ont également été obligées de prendre une douche et de se toucher les parties intimes, pendant qu'ils étaient filmés. La scène avait ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux. Jonathan L. était aussi poursuivi pour avoir frappé un mineur d'âge avec un bâton, dans une gare, sous l'objectif de caméras.

Jonathan L a finalement été condamné à six ans de prison ferme et son ami Syve-Dine L. (Wavre) à cinq ans assortis d'un sursis probatoire pour ce qui excède 40 mois. Rami H. (Grez-Doiceau), s'est vu infliger une peine de quatre ans de prison avec un sursis probatoire pour ce qui excède 30 mois, Enis S. (Wavre) devra purger trois ans avec sursis probatoire pour ce qui excède 20 mois, et Léna K. (Chaumont-Gistoux) trois ans également avec sursis probatoire pour ce qui excède un an.