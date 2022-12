Valérie Magis, scénariste grézienne, dévoile son métier : "ado, j’ai envoyé des messages à Disney en disant que j’aimerais travailler pour eux"

Valérie Magis est scénariste de séries et films jeunesse. Amoureuse de son métier, elle a le sentiment qu’il lui apprend toujours beaucoup.

Valérie Magis fait partie, selon ses propres mots, de cette génération dont la baby-sitter était "la télé et les dessins animés". Depuis toujours, séries et films jeunesse lui procurent un sentiment d’évasion dans lequel elle se sent bien. "Ado, j’ai envoyé des messages à Disney en disant que j’aimerais travailler pour eux. Forcément, ils ne m’ont jamais répondu", sourit-elle. Après des études romanes, Valérie suit un master en écriture de cinéma à l’ULB. Elle travaille ensuite dans une...