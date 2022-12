Au total, les 19 communes proposant ce type de ramassage sont concernées : Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Nivelles, Orp-Jauche, Rebecq, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre, ainsi que Braine-le-Comte (Hainaut). Les localités fonctionnant avec des conteneurs ne connaissent pas de changement de modalité.

Le prix de l'eau augmente, davantage de contrôles au parc à conteneurs...: voici les changements prévus par l’inBW dans la Jeune Province

Mais pourquoi passer d’un sac compostable à un sac en plastique, choix résolument moins écologique ? Inciter les Brabançons à trier davantage, se justifie l’inBW. L’intercommunale ambitionne de réduire les déchets résiduels au profit des organiques. Or les Brabançons semblaient rechigner à utiliser les sacs actuels : la moyenne de déchets organiques est de 6,6 kg/habitant/an dans les entités avec des sacs verts, contre 29,5 kg dans les communes avec un conteneur à puce. “Il fallait agir sur ces communes qui ont recours aux sacs. Les nouveaux sacs sont plus solides, fuient et se décomposent moins”, nous explique le porte-parole de l’intercommunale.

Autre motivation quelque peu interpellante de ce changement : les sacs compostables… n’étaient de toute façon pas compostés. “Qu’ils soient en plastique ou en matière compostable, à l’entrée de l’unité de biométhanisation, ils sont vidés de leur contenu. Tous les films plastiques sont sortis des déchets et sont rassemblés pour être traités dans une unité de valorisation énergétique. Les sacs compostables n’étaient donc pas compostés. Ils étaient également plus chers à produire”, indique un communiqué de l’inBW.

Wavre offre un rouleau de sacs verts à chaque foyer

Le prix du sac diminue… le nombre de litres aussi

Les nouveaux sacs sont plus petits : 20 litres contre 25 litres actuellement. Leur prix diminue proportionnellement : de 0,5€ le sac à 0,4€.

Les anciens sacs peuvent toujours être utilisés jusqu’à épuisement des stocks. Mais “attention cependant à leur date de péremption puisqu’ils se décomposent avec le temps”, rappelle l’inBW.

Quatre communes diminuent leur tournée de déchets résiduels

Autre changement en matière de déchets dès ce 1er janvier 2023. Dans quatre communes brabançonnes, Chastre, Court-Saint-Etienne, La Hulpe et Lasne, la collecte des déchets résiduels (sacs blancs ou conteneurs noirs) ne se fera plus que toutes les deux semaines. L’objectif ici aussi est de réduire la quantité de tout-venant et inciter au tri.

Enfin, dernière nouveauté en vue : dès ce 1er janvier, les capsules de café (”et autres boissons de même type”) pourront être jetées dans les sacs PMC. “Qu’elles soient en aluminium ou en plastique, et sans avoir besoin de les vider, elles suivront le même chemin vers notre centre de recyclage Valtris à Charleroi”, indique l’intercommunale, en précisant que “les dosettes souples sont elles interdites dans le sac PMC”, mais peuvent être jetées dans les composts et sacs ou conteneurs de déchets organiques.