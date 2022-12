Le tracteur a quitté la route pour une raison encore inconnue, et a franchi le fossé bordant la nationale. Le conducteur, un homme de 75 ans domicilié à Jodoigne, a été expulsé de son véhicule et est décédé sur place.

Le tracteur a continué à rouler un moment, sans conducteur, avant de s’immobiliser un peu plus loin. La remorque s’est retrouvée dans le fossé, non loin du conducteur. Il est possible que ce dernier ait fait un malaise au volant, ce qui aurait provoqué la sortie de route.