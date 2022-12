La rue du Coq est fermée depuis quatre mois. On ne sait toujours pas qui payera à la fin...

Surréaliste à Nivelles : la rue du Coq fermée depuis 4 mois... à cause d'une canalisation et d'un litige

Une rue du quartier du Petit Saint Jacques est fermée la circulation depuis quatre mois à cause d’un litige entre la Ville et un particulier… Et, faut-il ajouter, parce que plusieurs intervenants ne parviennent pas à accorder...