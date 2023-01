Le Brabant wallon est fort bien représenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas

La moitié des 16 entreprises wallonnes présentes au plus grand salon mondial consacré à la technologie sont installées en Brabant wallon.

La Wallonie est une nouvelle fois présente en ce début janvier, du 5 au 8, à Las Vegas (États-Unis), au Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon au monde consacré à la technologie. Il s’agit déjà de la 5e participation, depuis 2018, de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex). Celle-ci y emmène 16 start-up et PME, sans compter l’une ou l’autre entreprise belge qui fait aussi le...