Les CPAS tirent la sonnette d’alarme et évoquent une situation intenable

Le 22 décembre, quelques jours avant les fêtes de fin d’année, les CPAS du Brabant wallon organisent une conférence de presse. Ce qu’ils ne font que très rarement et s’ils prennent rendez-vous avec les journalistes, c’est pour tirer la sonnette d’alarme. À la veille de Noël, le constat est dramatique, de plus en plus de personnes ont recours à l’aide sociale et si le gouvernement fédéral n’agit pas, la situation sera vite intenable.