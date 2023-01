Pas évident pour les résidents permanents du camping d’Alvau à Walhain de trouver à se reloger

Cela fait déjà plus de six mois que les résidents permanents du camping d’Alvau savent qu’ils doivent quitter les lieux. Mais ce n’est pas simple pour eux de trouver un nouveau logement.

Le camping d’Alvau, à Walhain, n’est pas désert, mais il est plus calme qu’à l’accoutumée et semble plus spacieux. Depuis le retrait de la licence, par le Commissariat général au tourisme (CGT), au mois de mai 2022, plusieurs caravanes...