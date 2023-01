Plusieurs personnes âgées ont porté plainte contre la société wavrienne Alyzea pour des arnaques. Le tribunal condamne l'entreprise et son gérant à 80.000 € d'amende.

Fausses ventes de literie et arnaques de personnes âgées : le gérant d'une société wavrienne condamné

En six mois, 10.000 clients potentiels (d'un âge certain) ont été approchés par téléphone au départ d'un call center de Casablanca... On en a eu des exemples lors de l’audience correctionnelle du tribunal de Nivelles du 8 novembre dernier où Philippe V., gérant de la société wavrienne Alyzea, s’est retrouvé sur la sellette avec sur le dos une dizaine...