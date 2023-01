L'opposition s'effrite à Tubize : quatre conseillers Engagés quittent le groupe Renouveau Communal et deviennent indépendants

Jean-Marc Zocastello, Jean-Armand Wautier, Marianne Zappone et Olivier Piron quittent le RC et siègent désormais comme indépendants. Voici qui renforce la majorité et affaiblit l’opposition.