Jodoigne : Pierre Mathues s’attribue le Nobelge

Si vous aimez rire avec ce qui constitue notre spécificité, du Chokotoff à la Maison royale, et du kayak au parade ground (pour les ex-miliciens), vous vous délecterez des délires débités par Pierre Mathues. Cet ancien enseignant, en prince de l’autodérision, se fait conférencier pour nous expliquer pourquoi on a, par exemple, deux rois et deux reines. “À l’heure des “Du coup”, des...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous