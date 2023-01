Afin d’assurer que l’animal soit pris en charge dans les meilleurs délais, cette plateforme de centralisation permet non seulement aux utilisateurs de se contacter entre eux, mais aussi de contacter les vétérinaires, refuges et services communaux de voirie se trouvant à proximité de l’endroit où l’animal a été localisé.

Grâce à l’adhésion de la commune de Lasne à cette plateforme et à la prise en charge financière de la version Premium, les Lasnois disposent désormais de fonctionnalités supplémentaires, comme les notifications, les concordances, le pré-enregistrement de leurs animaux ainsi que les informations directes de la commune dans les services de l’application.

Le principe est assez simple d’utilisation, soit vous croisez un animal perdu et le signalez sur l’application (vous prenez l’animal trouvé en photo, le localisez (système de géolocalisation intégré), précisez l’état de l’animal (indemne, blessé, mort) et l’espèce et la race: soit vous publiez l’annonce de votre animal égaré avec les détails permettant de l’identifier. L’application Animal Research établit ensuite un système de matching entre les annonces "perdu" et "retrouvé".

Infos : Virginie Poncelet, Echevin du Bien-être Animal à Lasne - 0475/48.41.25 Service Bien-être animal: 02/634.05.83 - bienetreanimal@lasne.be