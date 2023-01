De grosses coupures d’eau constatées à Ramillies et Enines

Situation paradoxale à Ramillies (Bomal et Hédenge), et par conséquent, à Enines (Orp-Jauche) ce samedi. Si le temps a été plus que pluvieux, les habitants sont malheureusement sans eau en raison de ruptures de canalisations qui se sont multipliées depuis 4 heures du matin. Elles ont nécessité l’intervention de SWDE et vu la situation, plusieurs équipes ont été rappelées en urgence. Les travaux sont toujours en cours à 19 heures. L’échevine des Travaux Mireille Benoit est sur le terrain...

