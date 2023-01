Entre autres améliorations, la recherche devient plus simple avec l’utilisation de mots-clés.

Le site web du Cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie fait peau neuve

Établi depuis 1943, le CHAW récolte et compile les archives du Brabant wallon. Avec son nouveau site, le Cercle veut davantage favoriser le partage d’informations en lien avec la province et ses habitants. C’est aussi l’occasion de présenter un outil utile pour de nombreuses recherches historiques et familiales. Depuis sa...