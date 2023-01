Dans les coulisses du BW Open : c’est fantastique d’être au Blocry”

Les paniers de basket sont remontés, l’habituelle surface jaune au sol n’est plus visible qu’à de rares endroits. Le complexe sportif de Blocry, à Louvain-la-Neuve, a changé d’allure. Le gris et le bleu dominent en ce moment dans un lieu qui dès lundi – et ce durant une semaine – accueillera le BW Open, un tournoi de tennis ouvert à des joueurs professionnels belges et étrangers (simple et double). C’est le deuxième tournoi le plus important de Belgique après l’European Open d’Anvers. Il permettra à des joueurs de gagner...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous