Lasne : le personnel de la Résidence Belle Alliance est à bout de souffle

Un piquet de grève était organisé ce vendredi matin devant la MRS Résidence Belle Alliance. Le Setca dénonce un sous-effectif croissant et un management malveillant.

Maison de repos et de soins, la Résidence Belle Alliance, du Groupe Orpea, a ouvert ses portes en mai 2020 dans un contexte difficile à cause du Covid. Le sous-effectif concernait au départ le secteur des soins. La secrétaire permanente Setca BW, Claudia Reckinger, dépose une plainte à l’AViQ en janvier 2022, sans savoir que deux jours plus tard paraîtrait le livre Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, aux Éditions Fayard,...