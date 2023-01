Une fois de plus, le Manneken Pis a revêtu son costume des Francs Archers de Braine-le-Château : "un rendez-vous incontournable"

Cette cérémonie est, depuis plus de trente ans, une tradition pour l’association foklorique. À une date proche de la Saint-Sébastien, patron des archers, la statue a l’habitude de revêtir ces habits jaunes et rouges, et de porter le bouclier au blason des archers brainois.” Depuis 1992, on a cette permission d’habiller le Manneken Pis, une fois par an. C’est un rendez-vous incontournable. On est les plus fidèles”, nous explique Marc Eelbo, un des fondateurs de l’association.

La compagnie, inspirée des guildes du 15e siècle, organise encore des cours d’arc à flèches à Braine-le-Château. “Nous tirons avec des arcs “nus” et des flèches en bois, comme au Moyen Âge”, indique l’association sur son site. L’organisation est également connue pour ses participations à des reconstitutions historiques et campements.

Cette cérémonie du samedi était également l’occasion d’introniser les nouveaux membres. Après avoir habillé la star des statues, les archers sont allés manger, comme à leur habitude, au café Poechenellekelder, près de la Grand-Place, en compagnie d’autres comités. De retour à Braine-le-Château, a ensuite été organisé le traditionnel concours de tir.

