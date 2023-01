Braine-L’Alleud : Contrat de Rivière Senne expose sur les amphibiens de Wallonie

Car derrière cette exposition, se cache une volonté de sensibiliser au monde des amphibiens. Si cela peut paraître étrange de réaliser l’évènement en hiver, là où les espèces sont en hibernation, c’est avant tout pour anticiper le printemps. Durant cette saison, les amphibiens se réveillent et parcourent les chemins pour se reproduire. C’est donc attirer l’attention sur les menaces que subissent ces espèces, à la fois aquatiques et terrestres, et trouver des solutions pour les préserver. Et pourquoi pas, créer des vocations chez les plus jeunes et leur donner envie d’aider ces animaux largement en danger.

L’exposition du Contrat de rivière Senne se tient du 18 au 26 janvier à la Maison des Associations à Braine-l’Alleud et déménage à l’École du Grand Frêne du 30 janvier au 3 février. Pour plus d’informations et participer à l’évènement : animations@crsenne.be