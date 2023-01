Plus de 200 personnes pour rendre un dernier hommage à Michel Abs, victime d’un conflit entre voisins

Une foule importante s’était déplacée pour rendre un dernier hommage à Michel Abs, ce mercredi matin, à l’église Saint-Martin de Hèze. Les quelque 200 personnes présentes n’ont pas toutes pu rentrer dans la petite église pour assister à la cérémonie qui a duré plus d’une heure. Dans la foule recueillie, la famille, les proches, et quelques visages connus de la petite commune, tous venus rendre hommage à cet homme qui a perdu la vie au cours d’une absurde et violente dispute de voisinage, qu’il avait vainement tenté d’apaiser, le dimanche 15 janvier dernier. Les proches ont quitté l’église vers 12 h 30 pour se rendre au cimetière où les cendres ont été dispersées dans la plus stricte intimité.