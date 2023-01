Le Brabant wallon s’agrandit encore : plus de 3.000 nouveaux habitants en une année (INFOGRAPHIE)

Mais toutes les communes du BW ne sont pas sur le même pied d’égalité. La gagnante de 2022 est Mont-Saint-Guibert. La commune a un taux d’accroissement de 3,38 % et poursuit la progression de ces dernières années. Pour son bourgmestre, Julien Breuer (MR), la raison est simple : deux chantiers lancés en 2013 et 2014. Les phases de constructions successives de la reconversion des anciennes papeteries (Les Jardins de l’Orne) et le Christ du Quewet amèneront, à terme, respectivement, 273 et 165 logements. Ces deux chantiers se terminent tout doucement, ce qui fait dire au maïeur que cette expansion de la commune redeviendra plus lente les années à venir. Outre ces projets de grande ampleur, Mont-Saint-Guibert profite de sa position près des axes routiers tels la E411, ou encore la N4. Sans compter sa proximité avec Louvain-la-Neuve, et les opportunités de la commune en matière de lieux de travail comme l’Axis Parc. Une situation que les investisseurs comptent bien utiliser.

Nivelles perd des habitants

De manière générale les plus grandes communes attirent le plus d’habitants. Seule exception : Nivelles. La ville perd 93 résidents par rapport à l’année précédente. Une perte faible par rapport à la population totale (-0,32 %).

Les autres communes qui perdent des habitants sont plus petites : Incourt avec une perte de 10 personnes (moins 0,18 %) et Ittre avec une perte de 31 personnes (-0,44 %). Pour Ittre, c’est une diminution des naissances qui est en cause. 2021 était une grosse année avec 80 naissances, contre 53 en 2022. Le (seul) effet positif du covid d’après son bourgmestre Christian Fayt (PS).

De manière générale, le Brabant wallon poursuit son expansion et atteint les 412.770 personnes à la fin de l’année 2022. Mais avec un accroissement de 0,75 %, la Jeune Province reste toutefois derrière sa jumelle, le Brabant flamand (+1,28 %) et la Région bruxelloise (+1,49 %).