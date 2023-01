Perwez : crowdfunding pour un vélo biplace et intergénérationnel destiné aux seniors du Val d’Orbais

Un jeune, en pleine forme et aidé par une assistance électrique, accompagné d’un senior, qui peut décider de pédaler ou non. C’est le vélo biplace que Nino et Zakaria souhaitent financer et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous