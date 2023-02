La quatrième émission de " The Dancer " a vu les sœurs wavriennes Andréa et Géraldine Tshibuabua séduire les 650 spectateurs.

La chorégraphie des jumelles wavriennes Andréa et Géraldine a séduit le public de "The Dancer" : "la danse est une passion pure et sincère"

Parmi les dix candidats qui se présentaient à l’émission The Dancer ce mardi soir à la RTBF, un duo de demoiselles wavriennes, Andréa et Géraldine (19 ans), qui sont sœurs jumelles. "Il y a une réelle connexion entre nous, et encore plus maintenant que la danse...