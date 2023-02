Un excès de vitesse toutes les quatre minutes sur les routes du Brabant wallon (INFOGRAPHIE)

À lire aussi

Mais c’est loin d’être un record. Lors du premier semestre 2018, plus de 70 000 excès de vitesse avaient été constatés sur les routes brabançonnes wallonnes, y compris les autoroutes.

Infractions routières en BW ©IPM Graphics

On constate à la lecture des chiffres que la tolérance zéro n’était pas forcément d’application lors des six premiers mois de 2022, puisqu’à peine 7% des automobilistes verbalisés ne dépassaient pas la limite de plus de 10 km/h. La plupart des PV (70%) ont été dressés après un excès de vitesse entre 10 et 20 km/h ; 17%, entre 21 et 30 km/h. Enfin, 1,5% des automobilistes flashés l’ont été en dépassant allègrement la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, en ce compris dans des zones limitées à 50 km/h (165 fois) et dans des zones 30 (8 fois).

C’est sur les autoroutes et autres routes où il est autorisé de rouler à 120 km/h que les conducteurs sont le plus souvent pris en défaut (34 539 infractions). Les agglomérations sont aussi des endroits où les flashs crépitent (13 683 infractions en zone 50 et 3 958 en zone 30).