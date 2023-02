Malgré la crise, les microbrasseries du Brabant Wallon tiennent le choc : “cela fait quatre ans que la bière est à 3 euros”

En Brabant wallon, elles sont environ une vingtaine réparties sur l’ensemble du territoire. Parmi elles, il y a les brasseries Betchard, de l’Oubéwé, de Mont-Saint-Jean et Cubus. Quatre brasseries qui partagent la passion des céréales. Chacune a son ou ses produits, son fonctionnement et ses galères. Toutes quatre sont bien différentes les unes des autres car “microbrasserie” est un mot générique englobant de petites brasseries avec une ou deux personnes et celles avec un plus grand nombre d’employés. Et puis toutes ne produisent pas de la même manière : elles le font elles-mêmes, ou encore à façon, c’est-à-dire selon une recette originale confectionnée chez un brasseur, avant de commercialiser leur produit.

409 euros la tonne de malt en 2020, 715 euros pour 2023. Un pic à 850 euros.

Commerces comme les autres, les microbrasseries doivent aussi faire face aux différentes crises : Covid, guerre en Ukraine et coût des énergies. En fonction de la production, brassée sur place ou à façon, l’impact est différent. Les bières à façon ont un avantage car les microbrasseries ne produisent pas elles-mêmes les bières qu’elles vendent. Le coût du gaz, de l’électricité, du malt et du houblon est donc à charge du fabricant. Mais les prix se répercutent, tout de même, sur la vente des bières. Jean Armand, de la Brasserie Betchard, parle d’une augmentation de 10 % sur sa production. Une augmentation dont les répercussions ne se feront sentir, pour lui, qu’au printemps, lors de la commande du prochain brassin.

Pour Edward Martin, brasseur de la Brasserie Mont-Saint-Jean, le problème se ressent directement. Lui constate l’augmentation des prix des ingrédients : 409 euros la tonne de malt en 2020, 715 euros pour 2023. Un pic à 850 euros a même été atteint. L’électricité a doublé au kilowattheure, de 9 à 20 centimes. L’eau, l’ingrédient principal, augmente également. Mais aussi d’autres éléments, pas seulement les ingrédients et la production. Même s’il est présent naturellement suite à la fermentation, le CO2 peut aussi être ajouté, dans la conception et à la pompe. Son prix a été multiplié par trois. Mais le coût le plus important pour Edward Martin, et les microbrasseries de plus grosse envergure, c’est le personnel. L’indexation des salaires (11 %) est un coût non négligeable. Heureusement, la Brasserie Mont-Saint-Jean a anticipé cette situation.

Puis, il y a les à-cotés. Si cela impacte aussi les plus grandes microbrasseries, c’est un problème pour les brasseries de bières à façon : le coût des produits dérivés et des vidanges. Pour Olivier Colot, de la Brasserie de l’Oubéwé, les verres passent de 1,35 euro à 2,20, presque 1 euro de plus à l’achat de chaque verre. Et en parlant du verre, les vidanges aussi augmentent. Une vidange coûte 10 centimes lors de la caution. Avec le nettoyage à chaque usage, les bouteilles reviennent à 18 centimes pour Betchard. Un prix qui varie d’une brasserie à une autre. Pour Vanessa De Munck, de la Brasserie Cubus, la vidange coûte 11 centimes de plus.

“Nous augmentons annuellement les prix, ça nous évite d’augmenter trop d’un coup”

Le résultat sur le produit final, la bière, est variable d’un brasseur à un autre. Les brasseries de l’Oubéwé et Betchard évitent d’augmenter les prix tant qu’elles le peuvent. Olivier Colot préfère prendre sur sa marge pour conserver le prix de sa bière : “Cela fait quatre ans que la bière est à 3 euros.” Les choses sont différentes pour les brasseries Cubus et Mont-Saint-Jean. Les prix sont adaptés en fonction de la situation. Malgré l’augmentation des prix, la demande pour ces bières ne se tarit pas. “Nous augmentons annuellement les prix, ça nous évite d’augmenter trop d’un coup” , explique Edward Martin.

Le brasseur garde également toute confiance en ses bières. Après quatre générations aux commandes de la brasserie, la famille sait y faire : “Certaines bières ont 100 ans, d’autres 2. Chaque bière est réfléchie pour s’adapter au marché.”

Toutes ces brasseries ont le plaisir de proposer un produit de qualité qu’elles apprécient et tentent de perfectionner. Pour les brasseries de bière à façon rencontrées, l’objectif à venir est de (re)brasser une partie de leur production. Malgré les crises et les coûts, les ambitions ne s’arrêtent pas.