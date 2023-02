Assises du Brabant wallon : le procès concernant le décès d’un marginal qui hébergeait son meurtrier présumé commence lundi

Les circonstances des faits sont peu claires. La police de Nivelles a découvert le cadavre de la victime le 7 décembre 2021, à la suite d’un coup de fil d’une connaissance de l’accusé. Ce dernier, qui avait passé plusieurs jours dans le studio de la victime à Nivelles, a indiqué s’être aperçu à un moment que Pierre Cowé était décédé. Paniqué, il a quitté les lieux et n’a averti une connaissance que par la suite.

Le médecin nivellois qui avait été appelé sur place par la police, une fois le cadavre découvert, avait considéré qu’il s’agissait d’un décès naturel. Cependant, d’autres confidences de Maxime Van De Woestyne à des proches ont amené les enquêteurs à reconsidérer cette thèse.

Il ne respirait plus

Les deux hommes en étaient venus aux mains deux ou trois jours avant la découverte du corps de Pierre Cowé, et l’accusé a admis avoir étranglé quelques secondes la victime, avant de relâcher la pression. Selon lui, cette altercation n’a cependant pas provoqué de changement de comportement chez la victime et ils ont parlé ensemble à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi. Jusqu’au moment où Maxime Van De Woestyne s’est aperçu que Pierre Cowé, allongé au sol, ne respirait plus.

Le médecin légiste qui a examiné le corps de la victime, âgée de 55 ans, a découvert de multiples ecchymoses et des traces de strangulation, mais son rapport conclut que le décès est dû à une hypothermie, favorisée par une immobilisation prolongée de la victime. Une des questions fondamentales qui se posera au cours du procès sera donc le lien entre cette immobilisation prolongée et la rixe qui a opposé l’accusé et Pierre Cowé.

Durant l’enquête, Maxime Van De Woestyne, qui est né en 1988 et est actuellement en détention préventive, a donné des explications souvent confuses et ne correspondant pas toujours aux éléments objectifs dont disposent les enquêteurs.