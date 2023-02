L’art ancien tutoie le contemporain au 14e Art à Wavre

Jusqu’au 28 février, les samedis et dimanches, de 14 à 17 h, et les jeudis et vendredis aux mêmes horaires, le galerie Espace 14e Art installée au 14 de la rue Lambert Fortune propose une exposition, un peu dans le prolongement du salon des antiquaires, la Fine Art Fair qui aura lieu du 9 au 12 février à La Sucrerie de Wavre. En effet, cette exposition particulière propose, grâce à un panel assez impressionnant d’une bonne centaine d’œuvres diverses, de mettre en dialogue l’art ancien et l’art contemporain. "L’exposition permet tout simplement de faire le parallèle entre, par exemple, une nature morte peinte par un artiste du...

