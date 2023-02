À Jodoigne, la famille syrienne Bitar est en deuil: un ami, prêtre libanais, est décédé à Alep, victime du tremblement de terre

Émotion dans la communauté syrienne de Jodoigne après le séisme à Alep. Les Bitar ont perdu un ami, mais le frère de Georgina est sain et sauf.

Les Bitar habitent Jodoigne depuis 2015. Georgina, Jack et leurs trois fils de 13, 11 et 5 ans font partie de la communauté syrienne d’une petite vingtaine de personnes de la cité de la Gadale. Jack raconte: "Lundi, à 5h du matin, je ne dormais pas et j’ai voulu...