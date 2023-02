Ces travaux viseront à réhabiliter en profondeur toute la largeur de l’E411/A4 (bande d’arrêt d’urgence, 3 voies de circulation et berme centrale) vers Bruxelles, entre Daussoulx et Aische-en-Refail, soit sur près de 9 kilomètres ; et vers le Luxembourg, entre Thorembais-Saint-Trond (Perwez) et Dhuy, soit sur 10 kilomètres.

Du 20 mars jusqu’avant l’hiver 2023, sur l’E411/A4 entre Daussoulx et Aische-en-Refail, la circulation s’effectuera sur deux voies dans les deux sens de circulation et la vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h. L’objectif sera de libérer les voies pour l’hiver 2023.

La seconde phase, portant sur la réhabilitation de l’E411/A4 entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy vers le Luxembourg, débutera au printemps 2024. Les dates et modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

La fin du chantier est prévue pour la fin de l’année 2024.

Ce chantier représente un budget de près de 35,8 millions€ HTVA.