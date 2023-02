Deux expertes “d’Affaire conclue” exposent au Fine Art Fair à La Sucrerie à Wavre

Le temps d’un week-end, le Salon d’art et d’antiquité Fine Art Fair se posera à La Sucrerie. Au programme, des œuvres d’art de tout temps et de tous lieux. Une dimension internationale pour l’exposition avec une sélection de 45 galeries à travers le monde. Des collections de sculptures, peintures, meubles… de chez nous ou d’Asie, de l’Antiquité à aujourd’hui en passant par les autres ères et continents. Les visiteurs pourront découvrir des antiquités rares et des objets de collection de haute qualité. Comme pièce exceptionnelle, parmi tant d’autres, le Salon peut compter sur un portrait d’homme attribué à l’atelier du peintre Rembrandt. Le Maître aurait lui-même mis sa main à la pâte sur une partie de l’œuvre.