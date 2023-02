La population de Nivelles et du Brabant wallon a augmenté depuis la fin du siècle dernier. Et qui dit plus d’habitants dit plus de déchets produits sans oublier qu’eux aussi ont changé. Ouvert depuis janvier 1998, le recyparc de Nivelles, 10e en Brabant wallon, devenait trop petit et inadapté pour les besoins actuels.