Deux agressions en deux jours à l’Institut des Sacrés-Coeurs de Waterloo, “du jamais vu” pour la bourgmestre Florence Reuter

Des faits “extrêmement choquants” pour la bourgmestre qui a pris les devants même s’il ne s’agit que d’un cas isolé. Outre le volet judiciaire, le niveau administratif est aussi mis à contribution. Ainsi, un arrêté de police a été émis pour renforcer les contrôles. Le chef de corps de la police, Michel Vandewalle, précise que les contrôles se feront en proportionnalité dans le temps et dans l’espace. Deux semaines donc avec des contrôles centrés sur deux lieux bien précis, en rapport avec les agressions : à la gare et aux Sacrés-Coeurs, à la place du Albert 1er, et aux environs.

Les autorités souhaitent aussi rassurer sur la situation : “la présence policière est forte dans le centre-ville. Ce que nous faisons est une mesure supplémentaire limitée dans le temps” souligne Michel Vandewalle. La police rappel également qu’elle travaille en partenariat avec les écoles de la Ville. Il y a toujours une personne de référence au sein des établissements.