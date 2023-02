Procès d’assises de Maxime Van De Woestyne, accusé d'un meurtre à Nivelles : la défense contestera la qualification d'homicide volontaire

La cour d'assises du Brabant wallon a entendu, en fin de journée vendredi au deuxième jour du procès de Maxime Van De Woestyne, le psychologue et le psychiatre qui ont examiné l'accusé. Ces derniers décrivent un homme sans trouble mental, affable lorsqu'il n'a pas bu et conscient des problèmes qui lui ont causé son addiction à l'alcool. Les plaidoiries des parties civiles étant déjà prévues lundi, la présidente a demandé à la défense si elle comptait demander que d'autres questions soit posées aux jurés dans le cadre de la délibération sur la culpabilité. Un des avocats de Maxime Van De Woestyne a annoncé qu'il contesterait le lien entre l'étranglement avoué par son client et la mort de la victime trois jours plus tard et qu'il plaidera également l'absence d'intention homicide.