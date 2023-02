Le Tec BW en grève demain : plus de 60 lignes concernées, de 600 parcours supprimés

Des perturbations sont à craindre sur le réseau du Brabant wallon. Des perturbations sont à craindre sur le réseau du Brabant wallon. Vous pouvez consulter la liste des parcours supprimés, plus de 600 au total. Mais sachez déjà que la ligne W ne roulera quasiment pas et que les lignes 18, 19, 23, 40, 72, 148, 568, E1, E4 et E5 seront fortement impactées.

Les espaces Tec de Wavre et d’Ottignie-Louvain-La-Neuve seront quant à eux fermés.

La liste des parcours supprimés sera régulièrement mise à jour durant la journée du 14 février. Les voyageurs pourront également s’informer sur l’état du réseau via la page Facebook officielle du Tec.

Ces perturbations ne sont pas liées à un conflit interne au Tec”, précise le porte-parole du Tec Stéphane Thiéry. “Mais de la participation des chauffeurs Tec syndiqués à une manifestation interprofessionnelle initiée par les trois principaux syndicats, prévue demain mardi au pied de la Tour des Finances à Bruxelles.” Cette manifestation porte sur le pouvoir d’achat des Belges.