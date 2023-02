Assises Brabant wallon : pour les parties civiles, l’intention homicide de l’accusé ne fait aucun doute

Pour les avocats des parties civiles, vu les versions changeantes de l’accusé tout au long de l’enquête, les jurés doivent s’en tenir à une série d’éléments objectifs : les constats des enquêteurs, l’enquête de téléphonie et, surtout, les conclusions du rapport d’expertise remis par le médecin légiste qui a examiné le corps de Pierre Cowé.

Alors que l’accusé affirme avoir étranglé la victime durant seulement deux ou trois secondes avant de relâcher sa prise, le 3 décembre 2021, cette thèse a été contredite par le légiste devant la cour d’assises. Le cartilage thyroïdien de la victime ayant été brisé, Pierre Cowé a été étranglé avec une force certaine, a pointé le médecin. La victime est ensuite décédée d’hypothermie. L’expert en a dès lors conclu qu’elle a dû perdre connaissance suite à cet étranglement – qui a dû durer plus de 11 secondes pour parvenir à ce résultat selon le professionnel -, et ne plus bouger par la suite durant plus de 48 heures. Le légiste a exclu une reprise de conscience, alors que l’accusé a affirmé aux enquêteurs que la victime avait bu, s’était déshabillée et lui avait parlé entre le 3 et le 6 décembre.

”L’hypothermie est le résultat de l’immobilisation, dont la cause est l’étranglement. Et rien d’autre. Si on considère que les coups n’ont rien à voir avec la mort, on s’assied sur le rapport du médecin légiste”, a plaidé Me Denis Bosquet, anticipant des arguments de la défense.

Pour les avocats des parties civiles, en étranglant la victime puis en la laissant immobile et inconsciente à terre du vendredi 3 décembre au lundi 6 décembre 2021, l’accusé ne pouvait qu’avoir l’intention de tuer. Alors qu’il avait la possibilité d’appeler les secours et de sauver Pierre Cowé, Maxime Van De Woestyne a fait le choix de le laisser mourir, et donc de le tuer, ont-ils conclu.