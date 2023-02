Ecolo estime que le budget du CPAS de La Hulpe est “irréaliste”

Le revenu d’intégration social (RIS) est un autre point qui pose problème. En 2021, le nombre de bénéficiaire du RIS était de 36. On passe à 42 en 2022. Philippe Matthis parle d’une “certaine forme de stabilité”. À cela s’ajoutent les 93 bénéficiaires ukrainiens dont le revenu est assuré par l’État. Pour les 42 bénéficiaires, 107.000 euros étaient initialement prévus en 2022. Le montant est passé 164.500 euros, une fois le budget adapté au cours de l’année. Et là est le problème pour Ecolo car le budget 2023 reprend le budget initial de 107.000 sans l’adapter à la nouvelle réalité. L’opposition a l’impression qu’on maquille certains chiffres pour se lancer dans d’autres projets moins utiles mais plus visibles.

Le président du CPAS rappelle qu’il ne s’agit que d’une prévision : “Le budget peut encore être adapté comme nous l’avons fait les années précédentes. Il n’y a pas de panique. En plus, il y a aussi des rééquilibrages, on ne pourra pas lancer tous les projets cette année et les moyens prévus peuvent être alloués à autre chose”.

Mauvais sens des priorités ?

Pour Julie Drossaert (Ecolo), conseillère CPAS, le budget du CPAS contient de nombreux soucis : “on fonce sans vision globale dans le contexte actuel. Il faudrait faire les choses dans l’ordre et donner la priorité aux personnes et aux travailleurs (du Centre) ”. La conseillère prend pour preuve le placement de 42 panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du CPAS : “Il y a eu un audit qui a mis en lumière plusieurs priorités. Avec les panneaux, on a pris la dernière mesure plutôt que celles du début”. Julie Drossaert estime, pour ce cas, que la priorité est l’isolation notamment des toitures. Elle souligne que “le bâtiment est énergivore en hiver et le dernier étage est intenable en été, lors des grandes chaleurs”.

La conseillère partage également les craintes du comité de direction sur la sous-évaluation de certaines aides aux citoyens, sans oublier les fournitures dont les coûts ne font qu’augmenter. Sa volonté est de réfléchir sur l’avenir surtout dans un contexte de crises successives et d’inflation. Pourtant Philippe Matthis indique qu’en ce qui concerne les indexations, le budget a été doublé et il faut encore y ajouter les aides à la consommation. L’élu rajoute qu’il n’y a pas encore eu l’effet boomerang de l’indexation mais il reste rassurant : “S’il faut le faire, on triplera ce budget”.

Afin de donner un aperçu de l’état d’avancement des projets et du budget au cours de l’année, Philippe Matthis lancera, tous les mois, un monitoring. Pour le président du CPAS c’est un bon moyen de tenir informé les équipes du CPAS et les élus. Le son de cloche n’est pas le même pour Julie Drossaert qui voit ce monitoring comme un “aveu de faiblesse”, un manque de confiance du président envers son propre budget.