La sortie 4 Rosières sur l’E411, direction Namur, fermée à la circulation

La Sofico, la société régionale pour les travaux d’infrastructures routières, prend cette semaine pour mener l’ensemble des aménagements prévus sur la bretelle. Il y sera donc fait la réparation et le remplacement de l’ensemble des systèmes d’évacuation de la sortie. En parallèle, des travaux d’arasement seront menés pour garantir une meilleure sécurité. La terre sera donc renivelée sur les bords. Pour finir, la couche supérieure du revêtement sera remise à neuf et un nouveau marquage sera placé.

Une déviation est mise en place via la sortie 5 Wavre. Il suffira de continuer vers Namur et de prendre la sortie suivante puis repartir en direction de Bruxelles et sortir à Rosières, dans l’autre sens. Une seule partie de la sortie étant impactée par les travaux. Ce détour fait un peu près 5 kilomètres et prendra 4 minutes de temps supplémentaire pour les usagers de la route.