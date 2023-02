Assises Brabant wallon : Maxime Van De Woestyne condamné à 15 ans de réclusion pour le meurtre de Pierre Cowé

Assises Brabant wallon : pour les parties civiles, l’intention homicide de l’accusé ne fait aucun doute

”L’hypothermie est le résultat de l’immobilisation, dont la cause est l’étranglement. Et rien d’autre. Si on considère que les coups n’ont rien à voir avec la mort, on s’assied sur le rapport du médecin légiste”, a plaidé Me Denis Bosquet, anticipant des arguments de la défense.