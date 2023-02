La troisième édition de la Race Across Belgium démarrera de Braine-l’Alleud le 11 mai prochain. Présentation.

La Race Across Belgium : 1 000 kilomètres de légende à vélo… en trois jours

Le cyclisme ultra connaît un véritable boom en ce moment. Les épreuves longue distance, en autonomie ou non, sont de plus en plus nombreuses sur nos routes. “Il s’en crée presque une par semaine”, sourit Arnaud...