Nivelles : un Nouvel An japonais rempli d’émotion au Shi Zen Dojo

Au Japon, après les festivités du Nouvel An, on marque le kagami biraki, un rite de renouveau, le 11 janvier. La tradition est reprise dans les dojos d’aïkido du monde entier et au Shi Zen Dojo de Nivelles, cette cérémonie des vœux était organisée vendredi dernier, en présence des élèves mais aussi de leurs proches et des autorités communales. Un moment fort puisque le club d’aïkido aclot fêtera cette année son 35 anniversaire – une soirée de gala est prévue le...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous