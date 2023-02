Jacques Liesenborghs, une vie d’engagements multiples pour un monde meilleur

Il a vécu de nombreuses années à Wavre dans les années septante jusqu’en 2000 ; “C’était un tout grand Monsieur, rappelle Alain Trussart (Écolo). C’est quelqu’un qui a joué un rôle important à plein de niveaux. On peut dire qu’il a marqué une génération et même deux et à son âge, il affichait toujours la même motivation et le même engagement. Et puis, c’était un homme de communication. Il a encore accordé au magazine L’Appel sa dernière interview le 23 janvier dernier. Un entretien programmé en mars prochain.”

Jacques Liesenborghs rejoint le mouvement Écolo en juillet 1990, et d’emblée il s’y impose comme le spécialiste des questions “Enseignement”.

Député wallon et sénateur

Aux élections législatives du 24 novembre 1991, Jacques Liesenborghs convainc les électeurs de l’arrondissement de Nivelles de lui ouvrir les portes du Sénat. Il siégera aussi au Parlement wallon et surtout au Conseil de la Communauté française (1992-1995), où, imperturbablement, il réclame des mesures concrètes. Porteur de la triple casquette parlementaire, il vote l’ensemble des textes de l’importante révision institutionnelle qui fait de la Belgique un État fédéral, renforce l’autonomie de la Wallonie et apporte de l’argent frais à la Communauté française (1992-1993), tout en considérant que ces mesures ne sont pas suffisantes.

Particulièrement critique et actif sur les bancs parlementaires, en commission comme en plénière, il renonce à se porter candidat en ordre utile en mai 1995. Se disant déçu par le peu d’influence que peut avoir un parlementaire, il préfère se consacrer à nouveau à des actions de terrain. Il reprend son métier d’enseignant à l’ISCAP (devenu l’ISPG) et siège pour Écolo au Conseil d’administration de la RTBF (1999-2004).

Jacques Liesenborghs est licencié en philosophie et lettres. Il a enseigné le latin et le grec au collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud dont il sera le directeur en 1970.

En 1977, il s’est tourné vers une école professionnelle du bâtiment, l’atelier Marollien. Ce changement radical de cadre, de public, de contexte social économique et culturel va nourrir ses engagements politiques, associatifs et pédagogiques. Jacques Liesenborghs est cofondateur de la Confédération générale des enseignants (changement pour l’égalité). Il en a été secrétaire général de 1980 à 1990 et y a travaillé pour faire une priorité de l’éducation en milieux populaires.

”Un sage des belles paroles entre résilience et espoir”

”Depuis le début de mon mandat, Jacques m’exprimait souvent sa tristesse, son incompréhension ou sa colère dans la politique migratoire menée par le gouvernement dans lequel nous siégeons, témoigne le député Écolo Simon Moutquin sur Facebook. Après plusieurs échanges e-mails compliqués, j’étais parti à la rencontre de jacques à Tintigny en m’imaginant débattre pendant de longues heures de la politique et expliquer l’action que l’on menait. J’ai en réalité passé plusieurs heures à recevoir d’un sage des belles paroles entre résilience et espoir, remplies de bienveillance, d’attentions, de conseils et surtout des moments animés par ces convictions profondes que nous partagions.”

”Jacques Liesenborghs était un écologiste wavrien mais également un professeur que j’ai eu l’occasion d’avoir à l’école normale, ajoute de son côté Christophe Lejeune, conseiller communal Écolo à Wavre. C’est probablement lui, sans qu’il ne le sache vraiment, qui m’a orienté vers l’écologie politique. Merci pour ce tout petit bout de chemin qui était en fait un carrefour pour moi.”

L’inhumation aura lieu au cimetière de Gérouville, ce mercredi 22 février dans l’intimité familiale.

La cérémonie de gratitude aura lieu en la Halle de Han à Tintigny, ce jeudi 23 février à 14 heures.