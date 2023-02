La Baraque, un quartier plus vivant que jamais : “c’est beaucoup de familles avec des enfants. Ici, on a tous un travail comme tout le monde”

Il y a bien des siècles que ces champs et routes boueuses se dénomment ainsi. À l’origine, il était impossible de relier Namur à Bruxelles en une journée, à pas d’homme ou de cheval. Un lieu de halte entre les deux points était nécessaire. Mais la région est pauvre en pierre. Il faut donc trouver un autre matériau pour construire. Le bois est une évidence. Alors, on y construisit… des baraques.

baraque , habitat leger , charly , jacques , louvain la neuve , quartier , exploitation , immobilier , roulotte ©ennio cameriere

Nous retrouvons Jacques en plein centre du quartier. À la Fattoria, un petit local commun que les habitants ont construit de leurs mains avec le coup de pouce financier d’un célèbre quotidien belge. Le lieu a des airs de petit chalet perdu dans la montagne. Il y fait chaud et le vent qui entrouvre régulièrement la porte n’y change rien. Merci aux quelques bûches consumées dans le poêle.

À peine installé, qu’il n’est déjà plus possible d’arrêter Jacques. Sans tarder, il narre l’histoire de la Baraque, qui est aussi la sienne. Après tout, il y vit depuis 35 ans : “J’ai évolué dans le quartier en habitant à gauche à droite. J’ai aussi voyagé. Maintenant j’habite une petite roulotte”. Jacques fait partie des plus vieux résidants du quartier. Quand Charly, un bénévole, nous le présente, il en parle comme le “président” de la Baraque. Or l’intéressé ne se considère pas comme tel avant de rappeler : “La Baraque, il n’y a pas de président, on gère par collégialité, par réunion. On n’a pas de personnes de référence. C’est un peu tout le monde”.

Jacques revient sur l’histoire de la Baraque. Aux premières roulottes, d’autres se sont ajoutées. Puis il y eut les premières maisons en terre-paille et le quartier s’est agrandi petit à petit. Il a fallu aussi convaincre les autorités universitaires, propriétaire des terrains, puis la commune. Si le quartier fut d’abord construit n’importe comment, ce n’est plus le cas aujourd’hui : “La commune a dit ‘OK mais il faut remettre de l’ordre’. L’électricité par exemple. C’était des allonges dans les arbres et quand il pleuvait, il y avait des étincelles partout. L’eau, c’était des tuyaux d’arrosage. L’été ça perçait, l’hiver ça gelait. Donc, on a travaillé durant un an et demi pour tout remettre en ordre. Et on a été agréé”.

De nombreuses années se sont écoulées depuis. Plus d’allonges ni de tuyaux en vue mais beaucoup d’habitats légers de formes diverses, chaleureux et accueillants. Des roulottes avec annexes témoignent du passage du temps, de l’agrandissement des familles. Chaque habitat à son charme, son histoire et Jacques en est l’encyclopédie. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir à la Baraque. S’y balader, c’est se laisser imprégner par les lieux… mais aussi ses habitants.

Des petits chemins de terre ou de pierres sont les seules délimitations visibles. Il n’y a pas de jardin privé, c’est une règle auxquels les habitants tiennent. Dehors, Charly et Benoît travaillent sur le nouveau potager communautaire. Il y a encore deux semaines, seul le bassin d’eau s’y tenait. Aujourd’hui, plusieurs parcelles sont construites et surélevées. Les chemins tracés et les pousses plantées. Au printemps, ils pourront récolter pommes de terre, haricots et une myriade d’autres fruits et légumes.

Toujours à l’intérieur de la Fattoria, White, le chien de Charly, profite de la chaleur du coin du feu. Jacques, lui, reprend sur le quartier : “Il y a 140 personnes. Je les connais toutes, c’est une grande famille”. Jacques nous confie qu’il n’y a plus d’étudiants, uniquement des familles. C’est aussi pour ça que le quartier s’est agrandi : “Nos habitations se sont drôlement améliorées. Avec l’arrivée des enfants, il a bien fallu s’y mettre pour améliorer la salle d’eau, aménager les chambres, etc. ”. Avec le temps, la Baraque s’est étendue dans les trois périmètres qui lui sont imposés. Plus de places donc pour de nouveaux résidents : “Tous les mois on a deux ou trois personnes qui viennent pour demander de vivre ici. Mais ça, il n’y a plus moyen”.

Avant de partir nous promener et visiter un des trois sous quartiers de la Baraque. Nous revenons avec Jacques sur les préjugés envers les habitants de la Baraque : “Avant on avait une image, on pensait que la Baraque c’était les drogués, les chômeurs, les SDF, maintenant c’est un train de changer. C’est beaucoup de familles avec des enfants. Les gens qui habitent ici ont un travail comme tout le monde. Beaucoup travaillent à mi-temps et comme les constructions sont petites, on vit bon marché. Donc on peut vivre avec un mi-temps et le reste, faire de l’artistique, du social ou voyager. Ou simplement aider ici”.

Pour Jacques, la Baraque, c’est un choix de vie, léger, comme les maisons et les roulottes. Une volonté de vivre ensemble, paisiblement, dans leurs petits cocons. Tout ce qu’il souhaite, c’est la tranquillité du quartier. Ils se sont vus mutuellement grandir et Jacques espère bien que la Baraque continuera sa propre existence pour encore très longtemps.