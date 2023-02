Les convois humanitaires vers l’Ukraine de Wispa (Wavre) : "Les sirènes qui résonnent au milieu de la nuit, cela vous glace le sang"

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Un an après, durant toute cette semaine, nous allons à la rencontre des Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Brabant wallon mais aussi de leurs hébergeurs et de responsables de CPAS qui ont été en première ligne pour leur accueil. Ce jeudi, nous faisons le point avec la collecte de fonds et de biens pour l’Ukraine au travers de Wispa, une association sportive et philanthropique de la Police de Wavre qui est allée trois fois en Ukraine.