10 communes du Brabant wallon vont bénéficier d'un dispositif de la Région pour soutenir leurs commerces locaux

Plusieurs axes sont mis en place par le Plan Horizon Proximité. Le premier est “Objectif proximité”, un appel à projets afin de relancer les centres urbains et ruraux. Il s’agit de la continuité des mécanismes “Creashop-villes” et “Creashop-plus” mis en place dans 36 villes et communes wallonnes. Mais “Objectif proximité” va encore plus loin. Premièrement, il est destiné à toute la Wallonie, moyennant un diagnostic commercial des centralités. Mais le plus important est qu’il est accessible à tous les commerçants : ceux qui souhaitent s’installer dans une cellule vide et ceux déjà installés mais qui veulent se réinventer.

Concrètement, une fois le projet remis et validé, une prime sera versée au candidat. Elle correspond à 60 % des dépenses éligibles et le montant total ne devra pas dépasser les 6 000 euros. Le Gouvernement wallon n’oublie pas non plus le contexte actuel. Avec la crise des coûts de l’énergie, certains investissements faits pour améliorer les performances énergétiques des commerces pourront être éligibles à la prime en fonction du projet proposé.