Carinne et Lulu ont fermé définitivement les portes de leur restaurant "Cuisine d’hier et d’aujourd’hui". La mort dans l’âme…

Le resto "Cuisine d'hier et d'aujourd'hui", à Ramillies, ferme ses portes: "On a tout perdu!"

"O n a essayé de sauver notre restaurant… On a tout fait…" Carinne est en larmes. Elle et son mari, Ludovic (Lulu), ont arrêté les frais et annoncé à leur clientèle la fermeture définitive de leur restaurant...