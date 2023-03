Hélécine : le Tennis Club de l’Abbaye est soulagé

Amandine Sauvenier et son comité ont du travail pour la relance, mais cela en vaut la peine pour rejouer sur les terrains du domaine d’Hélécine.

La convention à titre précaire signée entre la Province du Brabant wallon et le Tennis Club de l’Abbaye constitue un véritable soulagement pour le club local et surtout pour les joueurs. La présidente de l’ASBL, Amandine Sauvenier, confirme: "On est un peu passé par tous les...