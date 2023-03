La société New Wind a introduit deux permis pour l’installation de cinq éoliennes entre le village de Promelles et le lieu-dit Bruyère Madame.

Genappe : recours contre le second permis accordé au promoteur éolien New Wind

La société New Wind a introduit une demande de permis pour l’implantation de six éoliennes entre le village de Promelles et le lieu-dit Bruyère Madame sur le territoire communal de Genappe. Les fonctionnaires technique et délégué ont refusé la demande de permis le 23 mai 2019. La société est allée en appel de cette décision, elle a obtenu gain de...