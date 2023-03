La police vient de lancer un avis de recherche. Valentin mesure 1,79 mètre et est de corpulence normale. Il a de longs cheveux châtains avec des mèches blondes. Il porte une barbe, une moustache et des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun foncé, un sweat à capuche beige de marque Nike, une casquette et des baskets modèle Air Max de marque Nike.

Des infos ? La police vous invite à prendre contact avec elle via avisderecherche@police.belgium.eu ou au 0800 30 300 (gratuit).

Le frère de David Footman a lancé un appel à l’aide ce week-end sur les réseaux sociaux. “Les inquiétudes sont vives et avec la famille, on souhaite aller à sa recherche aujourd’hui à Gand. Cela se fera en coordination avec la police de Gand. […] Toutes les aides et bonnes volontés sont les bienvenues ! D’avance merci du fond du coeur de partager ce nouvel appel à l’aide !” Avec des proches, il est parti à sa recherche ce midi vers Gand.