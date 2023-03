Grève surprise et perturbation dans certaines collectes de déchets dans le Brabant wallon

Le programme de ce mardi est aussi chamboulé. Plusieurs tournées ont pris du retard comme celles des déchets résiduels et organiques à Beauvechain et à Chaumont-Gistoux, celles des sacs bleus à Chaumont-Gistoux, Jodoigne (zone 1), La Hulpe et Lasne et celle des papiers-cartons à Tubize.

Les camions se sont mis en route avec plus ou moins 2 h 30 de retard mais les tournées devraient être clôturées ce mardi.