Nivelles : 75 arbres ont été plantés au cours de ces dernières semaines

Quand des arbres sont coupés, que ce soit pour des raisons sanitaires, de sécurité ou pour faire place à certains projets, les habitants s’émeuvent des changements dans leur environnement et de potentielles atteintes à la biodiversité. Parfois à juste titre, et récemment encore, un membre du plan communal de développement de la nature (PCDN) a attiré l’attention des autorités locales sur un abattage réalisé par un particulier qui n’avait pas obtenu d’autorisation et avait donc agi illégalement. Et il y a malheureusement d’autres exemples ces dernières années en terre aclote…

Évidemment, un jeune plant qui commence à pousser n’a pas le même impact qu’un vieil arbre qui disparaît mais ces dernières semaines, les ouvriers du service communal “espaces verts” n’ont pas ménagé leur peine afin de mettre à exécution un programme de plantations qui a été défini par la Ville. Au total, pas moins de 75 arbres ont été plantés un peu partout dans les espaces publics de Nivelles.

Douze arbres ont été plantés pour remplacer des arbres malades ou qui n’ont pas résisté à la sécheresse du dernier été, mais 63 sont de “nouveaux” arbres qui apporteront dans quelques années fraîcheur, ombre pour les passants et refuge pour la faune. “Depuis plusieurs années, la Ville de Nivelles est active dans le développement de la biodiversité”, souligne l’échevin du Développement durable, Pascal Rigot.

Ainsi, un cerisier décoratif a été ajouté derrière le banc au centre du nouveau cimetière de Baulers, et deux autres côté rue. Six chênes des marais poussent désormais dans le parc de la Maillebotte, ainsi que trois tilleuls placés à proximité du terrain multisports. On a ajouté aussi trois charmes et trois zelkovas du Japon sur les grandes pelouses.

À la suggestion de citoyens, un tilleul, six cerisiers à feuillage pourpre, six érables champêtres et un sorbier des oiseleurs ont été plantés dans des emplacements vides qui le permettaient, dans le quartier de la Relevée.

La rue des Hirondelles et les pelouses proches se sont également enrichies récemment de trois platanes, trois charmes communs, trois sorbiers, trois poiriers décoratifs…

Des ginkgos bilobas dans les cimetières

Dans les cimetières, sur recommandation des services, la Ville a également planté des ginkgos bilobas. “C’est un arbre qui vient de Chine mais il offre plusieurs avantages comme sa robustesse et son aspect décoratif intéressant, précise Pascal Rigot. On l’a choisi aussi parce que ses racines sont pivotantes, ce qui veut dire qu’il pousse assez droit dans le sol, sans endommager les alentours comme c’est parfois le cas pour d’autres essences…”

Outre ces arbres, les services communaux ont replanté des haies, qui favorisent également la biodiversité : pas moins de 800 pieds de charme ont été mis en terre dans ce cadre au Vert Chemin. La sécheresse de l’an dernier avait également mis à mal une haie précédemment plantée autour de la plaine de jeux de la cité-jardin. Ce sont 125 plants qui ont été installés, remplaçant ceux qui n’avaient pas repris.